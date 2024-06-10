Пьяный отдыхающий пошел ко дну в Новосибирской области

За период с 3 по 9 июня в Новосибирске утонул один человек. Тело погибшего достали спасатели. 10 июня в ходе оперативного совещания в правительстве региона начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал о происшествиях на воде.