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Царьград

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Лебедев: переименование котлеты по-киевски с столовой Думы — «абсолютная глупость»

Лебедев: переименование котлеты по-киевски с столовой Думы — «абсолютная глупость»

Артемий Лебедев раскритиковал переименование котлеты по-киевски в столовой Госдумы.Дизайнер Артемий Лебедев выступил против переименования котлеты по-киевски в столовой Госдумы.

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