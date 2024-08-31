Власти Монголии должны арестовать Президента РФ в соответствии с предписаниями Международного уголовного суда, который Россией не признается.
МИД Украины призвал арестовать Путина
Комментарии
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Eduard
У самих Президент самозванец,а что-то вякают!
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16 час.
Eduard
Никто Украине ничего не должен,а МУС фальшивый политизированый суд!
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16 час.
Eduard
Арестуйте власти Запада которые вмешиваются в дела чужих стран,передают оружие,грабят свой народ ради чужих стран!
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16 час.
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