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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталия Фураева о годичном контракте с Курбановым: «Это совсем не значит, что в 2025‑м он уйдет»

ЦСКА на этой неделе продлил соглашение с форвардом на сезон-24/25. – Спортсмен начнет в ЦСКА 17‑й сезон.

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