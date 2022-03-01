Стив Нэш помещен в ковид-протокол НБА

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности. Нэш уже пропустил матч с «Торонто» в понедельник, в котором его команда проиграла со счетом 97:133.

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