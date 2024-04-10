Россия точно что-то готовит: Интенсивность ударов по Харькову и Одессу усилились. И это еще не все

В начале недели усилились атаки по прифронтовым мощностям Одессы. Представители киевского режима попытались скрыть наличие критичных повреждений, однако вскоре стало известно, что под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура.
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