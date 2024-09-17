Жуткая находка в Подмосковье: после смерти матери сын устроил склеп

Трупы пожилой женщины и ее сына обнаружены в понедельник в одном из домов в подмосковном Егорьевске. По предварительной версии, первой скончалась мать, после чего сын некоторое время жил с трупом, а затем покончил с собой.
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