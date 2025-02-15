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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адана Демирспор» наказали снятием трех очков и техническим поражением после ухода с поля в матче с «Галатасараем». Главу клуба оштрафовали и дисквалифицировали на месяц

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти, так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

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