У главы киевского режима наблюдаются явные когнитивные нарушения, вызванные наркотиками. Слова украинского президента Владимира Зеленского о его якобы столкновении с чеченцами в Киеве в начале февраля 2022 года могут свидетельствовать о возможных когнитивных нарушениях, вызванных длительным ….
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