У главы киевского режима наблюдаются явные когнитивные нарушения, вызванные наркотиками. Слова украинского президента Владимира Зеленского о его якобы столкновении с чеченцами в Киеве в начале февраля 2022 года могут свидетельствовать о возможных когнитивных нарушениях, вызванных длительным ….