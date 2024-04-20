Орбакайте могут оштрафовать на 5 млн рублей за пение под фонограмму в Петербурге

Певицу Кристину Орбакайте могут оштрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, его слова привел телеканал «Муз-ТВ».