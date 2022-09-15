Мозг реагирует на смену времени года и меняет настроение – исследование

Лето подходит к концу, дни становятся короче, настроение наше меняется: это происходит потому, что мозг способен ощущать смену времени года благодаря цепи нейронов, которая модифицирует сигнальные молекулы (нейротрансмиттеры) в ответ на изменение освещения в дневное время.