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Футзальная сборная Казахстана разгромила Черногорию. Обзор матча

Футзальная сборная Казахстана разгромила Черногорию. Обзор матча

Сборная Казахстана по футзалу разгромила Черногорию (7:0) в матче отбора на ЧМ-2024. Голы: Дуглас (1’), Абдиманапулы (3’), Кнауб (14’), Акбаликов (20’), Оразов (24’, 24’), Валиуллин (39’).

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