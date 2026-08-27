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Пение птиц перестало успокаивать людей, когда рядом шумели машины

Пение птиц перестало успокаивать людей, когда рядом шумели машины

Пользе прогулок на природе посвящены сотни научных работ. Например, ученые выявили связь между пребыванием в зеленых зонах и снижением уровня кортизола, артериального давления и некоторых показателей тревожности.

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