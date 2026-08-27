Пение птиц перестало успокаивать людей, когда рядом шумели машины

Пользе прогулок на природе посвящены сотни научных работ. Например, ученые выявили связь между пребыванием в зеленых зонах и снижением уровня кортизола, артериального давления и некоторых показателей тревожности.
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