Появился новый вид фишинга. Он маскируется под письмо Минцифры

Федеральное агентство по кибербезопасности и кибертехнологиям предупреждает о сложных фишинговых атаках, направленных на пользователей государственных услуг в РоссииФедеральное агентство по кибербезопасности и кибертехнологиям (F.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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