Почему богатые и развитые страны ни с кем не воюют?

Были времена, когда война являлась единственным способом укрепить государство и сделать его богаче. Это обусловлено тем, что в те годы отсутствовали социальные выплаты и активно эксплуатировался рабский труд.
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