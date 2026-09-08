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Царьград

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Эксперты объяснили, как будут работать новые лимиты на внесение наличных

Эксперты объяснили, как будут работать новые лимиты на внесение наличных

Как с октября будут работать лимиты на внесение денег через банкоматы в России? Эксперты дали ответ.С 1 октября у жителей России появится возможность пополнять свой счёт наличными через банкомат любого банка.

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