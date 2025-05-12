Польша закроет генконсульство России в Кракове

Польша закроет генеральное консульство Российской Федерации в городе Кракове. С соответствующим заявлением выступил руководитель польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский, информирует ТАСС.
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