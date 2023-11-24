Бочкарёв: Станцию «Электрозаводская» синей ветки соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ

Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, завершено соединение перехода между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро.