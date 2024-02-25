«Битва роботов» стартовала в рамках Игр будущего в Казани

В рамках Игр будущего в Казани стартовала «Битва роботов». О том, как проходит турнир и какие впечатления он вызывает у зрителей, узнал на месте событий 25 февраля корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.
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