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По нескольким адресам в Туле отключат электричество 2 февраля

По нескольким адресам в Туле отключат электричество 2 февраля

Из-за проведения плановых ремонтных работ часть Тулы останется без электричества завтра, 2 февраля. На сайте Тульских городских электрических сетей появилась информация, по каким адресам в областной столице будут отключать свет:Читайте также другие тульские новости: Тулякам напомнили о программе социальной догазификации; Дюмин поручил выделить из резервного фонда средства на ремонт водонапорных башен в Тульской области; &quot;Тулагорводоканал&quot; рассказал жителям о качестве питьевой воды за минувшую неделю.

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