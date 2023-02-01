По нескольким адресам в Туле отключат электричество 2 февраля

Из-за проведения плановых ремонтных работ часть Тулы останется без электричества завтра, 2 февраля. На сайте Тульских городских электрических сетей появилась информация, по каким адресам в областной столице будут отключать свет:Читайте также другие тульские новости: Тулякам напомнили о программе социальной догазификации; Дюмин поручил выделить из резервного фонда средства на ремонт водонапорных башен в Тульской области; "Тулагорводоканал" рассказал жителям о качестве питьевой воды за минувшую неделю.