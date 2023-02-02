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Преемник Пелоси Маккарти заявил, что не собирается учитывать мнение властей Китая в контексте планирования поездок на Тайвань

Преемник Пелоси Маккарти заявил, что не собирается учитывать мнение властей Китая в контексте планирования поездок на Тайвань

Кевин Маккарти, преемник Нэнси Пелоси на посту спикера нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов, сделал заявление о том, что он не собирается учитывать мнение руководства КНР в контексте планирования поездок на Тайвань.

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