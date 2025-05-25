Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    А что вход в порт не возможно закрыть? Еще во время ВОВ удавалось закрыть проходы минами.Морская доставка ...

Единственная жительница Марьинки

Единственная жительница Марьинки

Единственная жительница МарьинкиЭто Галина, единственная жительница Марьинки, того самого города, который вплотную примыкает к Донецку с запада, и за который шли кровопролитные боиОна единственная жительница, которая решила сюда вернуться, несмотря на полную разруху в городе, как она нам сказала «без денег, но в родных стенах»https://t.

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