Игорь Шестеркин отразил 21 бросок «Оттавы» из 22 и одержал 34-ю победу в сезоне. Российский вратарь помог «Рейнджерс» обыграть «Сенаторс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
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