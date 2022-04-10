Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

Шестеркин отразил 21 бросок «Оттавы» из 22 и одержал 34-ю победу в сезоне

Игорь Шестеркин отразил 21 бросок «Оттавы» из 22 и одержал 34-ю победу в сезоне. Российский вратарь помог «Рейнджерс» обыграть «Сенаторс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх