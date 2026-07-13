Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

The Times: в Хельсинки есть "подземный город" на случай нападения России

The Times: в Хельсинки есть "подземный город" на случай нападения России

Сеть состоит из около 5500 бомбоубежищ, в который могут разместиться до миллиона человек.По данным британской The Times, под Хельсинки развёрнута одна из крупнейших в Европе систем гражданских убежищ — сеть из тысяч подземных сооружений, способных укрыть почти миллион человек в случае военного нападения или применения оружия массового поражения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии