The Times: в Хельсинки есть "подземный город" на случай нападения России

Сеть состоит из около 5500 бомбоубежищ, в который могут разместиться до миллиона человек.По данным британской The Times, под Хельсинки развёрнута одна из крупнейших в Европе систем гражданских убежищ — сеть из тысяч подземных сооружений, способных укрыть почти миллион человек в случае военного нападения или применения оружия массового поражения.