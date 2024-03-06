МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России

Военачальников обвиняют в преступлениях, совершенных на территории Украины.Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова.
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