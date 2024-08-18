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Курская "Андорра". Раскрыта главная цель вторжения ВСУ

Курская "Андорра". Раскрыта главная цель вторжения ВСУ

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 1,9K прочитали Стоит наконец открыть глаза. Зеленский захватил часть Курской области размером с Андорру, чтобы привезти туда наших окопавшихся на Западе и финансируемых им предателей, которые провозгласят там альтернативную, прозападную Россию.

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