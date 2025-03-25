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Царьград

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"Стефанчук слёг с сердцем": В Раде намекнули на начало "транзита власти". Депутат назвал дату ухода Зеленского

"Стефанчук слёг с сердцем": В Раде намекнули на начало "транзита власти". Депутат назвал дату ухода Зеленского

В Раде прямо намекнули на начало "транзита власти", и депутат Дубинский даже назвал дату ухода Зеленского - череда фактов указывает на то, что всё идёт по худшему сценарию для Банковой.

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