Свердловские студенты примут участие в проекте «Экспортный форсаж»

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) и Российско-американского национального исследовательского экономического университета (РАНХИГС) стали участниками проекта "Экспортный форсаж", запущенного Свердловским региональным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ).
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