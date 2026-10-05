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Земля

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Как новые правила налогообложения при продаже квартиры изменят ваши расходы

Как новые правила налогообложения при продаже квартиры изменят ваши расходы

Когда речь заходит о продаже недвижимости, большинство людей привыкли мыслить довольно простыми категориями: вычти из цены продажи цену покупки, заплати 13% с разницы — и дело с концом.

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