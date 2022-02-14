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В ОБСЕ оценили собственную роль в диалоге между Россией и Западом

В ОБСЕ оценили собственную роль в диалоге между Россией и Западом

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является крупнейшей региональной площадкой, которая позволяет осуществлять уникальный диалог и сотрудничество между странами, заявили в администрации ОБСЕ 15 февраля, сообщают «Известия».

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