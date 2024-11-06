Курахово — «горькая таблетка для натовских ЧВК»: Штурм глазами военкоров

Курахово становится ещё одной горячей точкой на Южно-Кураховском направлении. И чем ближе наши силы к этому населённому пункту, тем чаще звучат заверения украинской стороны в том, что Курахово, в общем-то, и не имеет стратегической ценности.
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