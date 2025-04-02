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Царьград

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Киев и Вашингтон: угроза срыва сделки на $120 млрд по ресурсам Украины

Киев и Вашингтон: угроза срыва сделки на $120 млрд по ресурсам Украины

Киев может отказаться от нового соглашения с США на $120 млрд, предоставляющего полный контроль над украинскими ресурсами.

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