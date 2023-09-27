87-летний водитель "Лады" врезался в "Мерседес" и дерево

25 сентября в Калуге произошла авария, в результате которой пострадала пенсионерка, сообщает ГИБДД. В понедельник в 14 часов 32 минуты в районе дома № 90 по улице Грабцевское Шоссе в Калуге 87-летний водитель машины Lada Kalina допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого была 54-летняя женщина.
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