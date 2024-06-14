О Дне Независимости России, или почему я «охранота»...

Геннадий Исаков

Стыдно или не стыдно? Скорее мерзко, как может быть при признании законности преступления. Признание суверенитета России стало навязанным событием, вынужденно последовавшим следом за совершенным преступлением группой заговорщиков, с примкнувшим Горбачевым, уничтоживших нашу великую Родину - СССР, за сохранение которого высказалось подавляющее большинство граждан СССР на референдуме. Преступники пошли против высшего закона - воли народа, а Ельцин даже расстрелял законную власть. И последствие этого преступления нам предлагают праздновать? Кто может праздновать свою независимость после убийства преступниками матери? Кто может, у того нет никакой морали. Видимо, её нет и у автора.