Люди старшего поколения лет еще 20 назад возмущались этим новым праздником – День Независимости России.
О Дне Независимости России, или почему я «охранота»...
Комментарии
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Геннадий Исаков
Стыдно или не стыдно? Скорее мерзко, как может быть при признании законности преступления. Признание суверенитета России стало навязанным событием, вынужденно последовавшим следом за совершенным преступлением группой заговорщиков, с примкнувшим Горбачевым, уничтоживших нашу великую Родину - СССР, за сохранение которого высказалось подавляющее большинство граждан СССР на референдуме. Преступники пошли против высшего закона - воли народа, а Ельцин даже расстрелял законную власть. И последствие этого преступления нам предлагают праздновать? Кто может праздновать свою независимость после убийства преступниками матери? Кто может, у того нет никакой морали. Видимо, её нет и у автора.
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4 час.
Александр Третьяк
4 ноября придумали праздник ,чтобы забыли о 7 Ноября
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4 час.
Николай Берлизов
Нашел, что праздновать, бывший советский офицер! Такие как ты - хуже власовцев, те, хотя бы, в фашистский плен попали. А ты-то и тебе подобные твари с чего скурвились?
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12 мин.
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