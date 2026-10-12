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ИА Регнум

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Песков: Камила Валиева — сильная девушка, способная преодолеть большие трудности

Песков: Камила Валиева — сильная девушка, способная преодолеть большие трудности

Российская фигуристка Камила Валиева — сильная девушка и спортсменка, способная преодолеть и ситуацию с решением Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу отзыва у нее нейтрального статуса.

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