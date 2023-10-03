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Военные самолеты Китая за сентябрь вошли в зону ПВО Тайваня более 220 раз

Военные самолеты Китая за сентябрь вошли в зону ПВО Тайваня более 220 раз

В сентябре 2023 года военные самолеты Китая неоднократно нарушали воздушное пространство Тайваня. По данным тайваньской газеты Taiwan News, летательные аппараты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в сентябре входили в опознавательную зону ПВО Тайваня или пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива более 220 раз.

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