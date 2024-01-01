Тайное интервью Гиммлера: СВР рассекретил материалы закулисных переговоров нацистов Один из вождей Третьего рейха до последнего надеялся уйти от возмездия«Что касается моих информаторов, то, уверяю вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо.