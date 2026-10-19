Сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма по подозрению в госизмене. Установлено, что женщина 1963 года рождения вела видеосъемку объектов ПВО для военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.