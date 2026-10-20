Работа проводников и стюардесс манит романтикой дальних дорог и белыми облаками за иллюминатором. Но за красивой формой с иголочки и профессиональной улыбкой скрывается нечто гораздо большее, чем просто труд в поезде или в самолете — искреннее тепло и доброта.
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