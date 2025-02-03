Премьер Грузии: Украине, которой на Западе пророчили «победу», призывая нас открыть «второй фронт», понадобится 100 лет на восстановление Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, в котором провел параллели между позицией Тбилиси и текущей политикой администрации США.