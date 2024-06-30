Суд может взыскать с Гасанова 128,5 млн руб за счет двух машин и апартаментов в «Москва-Сити»

Средства будут направлены на покрытие долга перед ФНС.фото: t.me/gusein_gasanov--> Арбитражный суд Москвы может взыскать с популярного блогера Гусейна Гасанова 128,5 миллиона рублей за счет двух машин и апартаментов в «Москва-Сити», пишет Telegram-канал Shot.