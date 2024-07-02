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Мошенники создали новую "легенду": Эксперт предупредил об опасности ложных операторов

Мошенники создали новую "легенду": Эксперт предупредил об опасности ложных операторов

Обманывать граждан начали по-новому. В ход пошли ложные сотрудники сотовых операторов.В России появился новый вид мошенников.

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