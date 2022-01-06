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Московская биржа: рубль продолжил снижаться после событий в Казахстане

Московская биржа: рубль продолжил снижаться после событий в Казахстане

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Рубль продолжил снижение в парах с долларом и евро, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей — впервые с 21 апреля 2021, следует из данных Московской биржи.

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