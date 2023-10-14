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Спички - не игрушка

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СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

11 октября внезапно снова объявился израильтянин Ваня Ургант. И не в каком-либо клубешнике, на каком-нибудь этнически однородном шоубизовском междусобойчике, а в Московском государственном институте международных отношений, являющемся подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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