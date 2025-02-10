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МИД РФ назвал условия для переговоров с нацистским режимом

МИД РФ назвал условия для переговоров с нацистским режимом

Россия не против переговоров с Украиной, но для этого должны быт устранены коренные причины, которые привели к началу СВО.

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Комментарии
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Андрей Павлов
То есть если НАТО на Украине не будет, и права русских формально не будут нарушаться, то мы пойдем на переговоры, оставив украм выход к морю? На словах они и демилитаризируются, и денацифицируются, еще и Зеленского на суд отдадут, и что? При сохранении властных структур, наличия выхода к морю и сохраненной нами(!) им логистики милитаризацию из стран НАТО можно осуществить в считанные дни. А нацификацию надо будет выжигать десятилетиями, как ее десятилетиями и внедряли. И кто будет это делать? Правящий режим-то сохранится. Да, самых одиозных публично накажут, но СИСТЕМА останется! Не понимаю, как можно вести переговоры, кроме как о безоговорочной капитуляции, после стольких принесенных жертв.
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