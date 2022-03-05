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Видеотрансляция матча ЦСКА – «Нижний Новгород» – 0:0. Медина, Гбамен, Карраскаль, Языджи играют, текстовый онлайн тоже есть

В 20-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Нижний Новгород». Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте будет доступна и видетрансляция игры, которую в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

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