Видеотрансляция матча ЦСКА – «Нижний Новгород» – 0:0. Медина, Гбамен, Карраскаль, Языджи играют, текстовый онлайн тоже есть

В 20-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Нижний Новгород». Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте будет доступна и видетрансляция игры, которую в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
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