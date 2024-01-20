Какими были ранние методы лечения зубов, почему некоторые напитки надо было обходить стороной, как обувь могла погубить и другие необычные… Источник Открыть "9 “отталкивающих” исторических фактов — неприятно вспоминать, но так жили" на FiNE NEWS.
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