В Европе не отрицают, что Киев может получить истребители F-16 уже к осени

Истребители F-16 могут передать Киеву уже к осени 2023 года, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе.
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