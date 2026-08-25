Одна ракета — 37 запусков: SpaceX установила новый рекорд многоразовости

Рекорд установлен в рамках юбилейного сотого запуска Falcon 9 в 2026 году SpaceX установила новый рекорд повторного использования ракет: первая ступень Falcon 9 с номером B1067 отправилась в космос в 37-й раз.
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