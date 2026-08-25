iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Одна ракета — 37 запусков: SpaceX установила новый рекорд многоразовости

Одна ракета — 37 запусков: SpaceX установила новый рекорд многоразовости

Рекорд установлен в рамках юбилейного сотого запуска Falcon 9 в 2026 году SpaceX установила новый рекорд повторного использования ракет: первая ступень Falcon 9 с номером B1067 отправилась в космос в 37-й раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии