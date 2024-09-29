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«Мы обходим РЭБ»: какое оружие помогло сорвать атаку ВСУ вглубь курской земли

Ошибся господин Такер Карлсон, когда покритиковал губернатора Пенсильвании за автограф на снаряде. По каждому преступлению, совершенному киевским режимом, рано или поздно будут найдены те, кто их совершал.

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