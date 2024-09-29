Ошибся господин Такер Карлсон, когда покритиковал губернатора Пенсильвании за автограф на снаряде. По каждому преступлению, совершенному киевским режимом, рано или поздно будут найдены те, кто их совершал.
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